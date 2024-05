Una proprietà importante e ambiziosa può permettere al Como neopromosso in Serie A di pensare ad una programmazione importante. Che contempli non solo la possibilità di rimanere nel massimo campionato, ma anche di dire la propria nelle parti alte della classifica. La possibilità che i lariani possano puntare alla qualificazione in una coppa europea esiste anche per i bookmaker: su Snai l'approdo in una competizione internazionale entro il 2026 paga infatti 10 volte la posta.

Più difficile che il club biancoazzurro possa prendere nelle prossime due stagioni l'eredità dell'Inter e conquistare il titolo di Campione d'Italia, un'eventualità proposta a quota 50. Attenzione, però, al rischio di una retrocessione già nella Serie A 2024/2025, vista a 2,50.