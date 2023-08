Dopo aver fatto la storia conquistando il Treble nella notte di Istanbul, battendo l'Inter nella finale di Champions League, ora di fronte al Manchester City si presenta una 'sfida enorme a livello mentale'. Lo ha detto Pep Guardiola, manager dei Citizens, parlando dei futuri traguardi per una squadra che vuole continuare a vincere, a partire dal Community Shield di domenica contro l'Arsenal. "Dipende da come cresceremo come squadra dal punto di vista calcistico per restare al livello della scorsa stagione. È quasi impossibile, ma la sfida è questa.

Vedremo quanto siamo ancora affamati. Nei prossimi undici mesi avremo molti momenti negativi, dobbiamo vedere come reagiremo".