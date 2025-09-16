La prima giornata di Champions League chiude il martedì con le quattro sfide delle ore 21, dove spicca il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund. A Torino succede di tutto, con i tedeschi che passano in vantaggio per tre volte con Adeyemi (ripreso da Yildiz), Nmecha (a cui replica Vlahovic) e infine Couto e Bensebaini, che dal dischetto firma il poker dei gialloneri. Nel recupero però la Juve completa un'altra rimonta: prima Vlahovic si regala la doppietta, poi Kelly fissa il risultato sul 4-4 finale.

Vittoria di rigore per il Real Madrid che per due volte manda al dischetto un glaciale Mbappé che annulla il momentaneo vantaggio dell'Olympique Marsiglia firmato da Weah: al Bernabeu finisce 2-1 per i Blancos (in 10 dal 72' per il rosso a Carvajal). Successo di misura per il Tottenham contro il Villarreal (1-0, decide l'autogol di Luiz Junior a inizio gara), mentre il Qarabag batte clamorosamente il Benfica al Da Luz in rimonta da 0-2 a 3-2, con la rete decisiva siglata da Kashchuk al minuto 86.