Dopo circa due ore e mezza, si è conclusa la discussione orale davanti alla Corte d'Appello della FIGC in merito al caso plusvalenze della Juventus. La Procura, nella persona di Giuseppe Chinè, ha chiesto 11 punti di penalizzazione in classifica per la squadra di Massimiliano Allegri e 8 mesi di inibizione ai dirigenti coinvolti. Attualmente è in corso la Camera di consiglio da cui uscirà la sentenza definitiva, che però potrebbe slittare a domani visto che i bianconeri stasera saranno in campo a Empoli.