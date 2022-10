Fabio Capello ha inquadrato la modalità d'impostazione della sfida di stasera: "L'Inter deve ripartire in contropiede immediatamente al recupero palla. Barella può essere davvero il punto di forza di questa sera. La verticalità è fondamentale per non dar tempo al Barcellona di piazzarsi. Nel difendere, la squadra di Xavi è una delle peggiori della Champions. Ci vuole pazienza, i blaugrana terranno la palla. Bisogna attenderli senza aggredirli in modo da fargli eludere la pressione e aprirgli gli spazi". ha detto a Sky Sport, aggiungendo: "È evidente che non c'è un grande feeling tra i giocatori e Inzaghi. Ma in queste partita da 'dentro o fuori' tocca dare tutto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Quando vedo i giocatori sbracciare mi cadono le braccia. L'allenatore deve intervenire in queste situazioni. Involontariamente colpevolizzi il tuo compagno davanti al pubblico. Così aumenti la colpa dell'errore".