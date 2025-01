Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello analizza gli impegni delle cinque italiane in questa due giorni di Champions League, partendo dall'Atalanta impegnata fra poco con lo Sturm Graz: "Partita importantissima, come interessantissima sarà la gara del Milan contro il Girona perché i rossoneri hanno bisogno di sei punti. L'Inter credo non abbia una partita difficlissima, starei attento alla partita della Juve col Brugge perché in Belgio non è mai semplice. Mi piacerebbe vedere la vittoria col Bologna, per la crescita avuta meriterebbe di vincere col Borussia Dortmund"