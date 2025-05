Qualora il Napoli non dovesse chiudere i conti scudetto nella prossima giornata, ogni discorso sarebbe rimandato agli ultimi 90 minuti del campionato. E per la Lega Serie A sarebbe tutt'altro che facile stabilire date e orari del 38esimo turno.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, sono diversi i paletti da rispettare e altrettanto diversi i pareri dei club coinvolti, in particolare Inter e Napoli. Con lo spettro del pareggio eventualmente da contemplare, si aprirebbe il discorso anticipo per Como-Inter e Napoli-Cagliari, con conseguente coinvolgimento possibile anche della lotta salvezza qualora i sardi fossero ancora coinvolti. Un bel dilemma.

Due le ipotesi sul tavolo al momento. La prima: Napoli-Cagliari e Como-Inter sabato e le altre il giorno dopo, sempre che il Cagliari sia salvo, altrimenti contemporaneità. E lo spareggio? Calendarizzato martedì 27, a soli 4 giorni da Monaco: impensabile per l'Inter.

L’altra ipotesi è quella di anticipare a giovedì 22 sia Napoli-Cagliari che Como-Inter (solo quelle se il Cagliari sarà salvo) e prevedere per domenica 25 lo spareggio. Dove? Da regolamento sarebbe a San Siro, ma - secondo la Gazzetta - è quasi scontato che per motivi di ordine pubblico si disputi all’Olimpico di Roma. Dove dovrebbe andare in scena Lazio-Lecce che andrebbe a sua volta anticipata, come tutti gli altri match che vedono impegnate formazioni in lotta per salvezza e Champions. Insomma: un caos.