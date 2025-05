Grande soddisfazione per Vincenzo Italiano che con il suo Bologna ha portato a casa la Coppa Italia battendo in finale il Milan per 1-0. "Una gioia incredibile", ha detto in tarda serata il tecnico al TGR Rai.

"Gioia fantastica, incredibile dopo 51 anni - ha aggiunto - Partita stupenda. Una vittoria meritata per il percorso, per quanto abbiamo fatto. Abbiamo dato una gioia alla società e a questa gente. Abbiamo fatto una grande partita, approcciata e giocata bene. Dopo il gol abbiamo cercato di portare a casa il risultato e ci siamo riusciti. Due anni fa avevo perso una finale giocata bene e c'ero rimasto un po' male, ci siamo presi la rivincita e la Coppa è stupenda. Ora la portiamo in sede e poi vedremo cosa organizzeremo".