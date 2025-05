Con la rete siglata nell'ultimo turno della stagione regolare di Serie B, Francesco Pio Esposito è arrivato a quota 17 gol segnati in questo campionato per lui superlativo. L'attaccante di scuola Inter, alla sua prima conclusione vincente dagli undici metri, è arrivato secondo nella classifica marcatori dietro ad Armand Laurienté del Sassuolo che con una rete in più si è aggiudicato il Pablito, il premio riservato al capocannoniere del torneo cadetto. Ma per Esposito c'è ora la possibilità di arricchire il proprio bottino nei playoff per la terza promozione in Serie A.