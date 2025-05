Il Bologna vince la terza Coppa Italia della sua storia battendo in finale il Milan 1-0 grazie alla rete di Ndoye nel secondo tempo e torna a vincere un trofeo 51 anni dopo l'ultima volta. Da segnalare la bellissima giocata di Fabbian, giocatore su cui l'Inter vanta il riscatto a fine stagione, nell'azione del gol rossoblu.

Il Milan, dopo aver eliminato l'Inter in semifinale, si arrende nell'ultimo atto. La squadra rossonera chiude la stagione con un titolo, la Supercoppa Italiana, e in questo finale di stagione cercherà di qualificarsi ad una delle coppe europee.

Il Bologna, ancora in piena corsa per un piazzamento in Champions League, si è assicurato almeno la partecipazione alla prossima Europa League, complice la vittoria della Coppa Italia.