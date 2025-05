La finalissima tra Inter e Paris Saint-Germain in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera non varrà solo il titolo di campioni d’Europa, ma permetterà ai vincitori di rimpinguare le proprie casse grazie a guadagni certificati dalle future manifestazioni a cui si avrà diritto a partecipare. La cifra stimata, al ribasso, che tiene conto degli ultimi esborsi economici relativi, è di circa 40 milioni di euro, che però saranno sicuramente destinati a salire in modo esponenziale.

Nello specifico chi alzerà la coppa dalle grandi orecchie incasserà 6,5 milioni di euro. Il trionfo nella competizione darà diritto a partecipare alla prossima Supercoppa Europea che si disputerà a Udine il prossimo 13 agosto, dove, stando ai ricavi dell’ultima edizione, la sola partecipazione garantirà 4 milioni di euro, somma che aumenterà a 5 per i vincitori. Ma non è finita qui. La prossima stagione, come ogni anno, ci sarà l’Intercontinental Cup – la vecchia Coppa Intercontinentale annuale – che nell’ultima occasione del dicembre del 2024 ha assegnato altri 4 milioni alla finalista europea, più un altro milione mal contato per il Real Madrid, che aveva avuto la meglio nella finalissima sul Pachuca.

Infine, chi vince questa edizione della Champions League, sarà automaticamente qualificato alla seconda edizione del Mondiale per Club. La prima, quella del prossimo mese, porterà in dote alle partecipanti dagli 11,9 ai 36 milioni di euro. Qui entra in gioco anche il ranking con l’Inter che tanto per capirci dovrebbe incassare circa 24 milioni. Con la possibilità – almeno per questa edizione – di guadagnare 1,8 milioni per vittoria nel girone e 930 mila per ogni pareggio.

Insomma, oltre alla gloria sportiva, in Germania ci si giocherà anche un ulteriore benessere economico. E perché no, anche, chi lo sa, l’eventuale possibilità di ingaggiare o meno un top player in più o uno in meno.