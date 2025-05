Il tecnico Lucien Favre ha definito Yann Sommer 'un ragazzo sveglio, intelligente e di grande personalità", tracciando alla Gazzetta dello Sport il profilo tecnico e umano del portiere che volle fortemente con sé al Borussia Monchengladbach.

Parlando della carriera dell'estremo difensore svizzero dell'Inter, Favre ha spiegato che quest'ultimo ha sempre dovuto combattere con i pregiudizi legati al sui fisico per essere riconosciuto come giocatore di livello: "E' un portiere assolutamente sottovalutato, soprattutto per via dell’altezza, credo. Quest'anno è tra i primi tre al mondo nel suo ruolo. Credo che Donnarumma sia comunque un gradino sopra, ma se devo valutare il rendimento di quest’anno, soprattutto in Champions, allora prendo Sommer. Contro Barcellona e Bayern è stato decisivo. Per vincere la grande coppa servono le sue parate: è il numero 10 dell'Inter".

