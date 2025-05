Davide Calabria si gode il trionfo in Coppa Italia con la maglia del Bologna dopo la finale, vissuta da ex, contro il Milan. Il difensore ha postato una foto su Instagram mentre regge il trofeo e tra i like non sono mancati quelli di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco è stato anche compagno di squadra di Calabria durante l'avventura al Milan, mentre Dimarco è stato in gruppo con l'ex rossonero in nazionale.