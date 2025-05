Per anni allenatore nelle giovanili del Torino, dopo averne vestito la maglia da calciatore, Antonino Asta giudica la prova dei giovanissimi granata lanciati da Vanoli lo scorso weekend contro l'Inter. "Perciun? Ha ottime qualità tecniche. Con me giocava più da trequartista o da mezzala, ma può fare anche l’esterno d’attacco come sta facendo con Vanoli. Di lui mi piace che cerca sempre la giocata, che prova a saltare l’uomo. Un giocatore con le sue qualità non va limitato".

"Di Vanoli - aggiunge - mi è piaciuto anche il fatto che abbia detto che i giovani bisogna utilizzarli anche nelle partite importanti, come quella contro l’Inter, dove ha fatto esordire Cacciamani. Gli va dato il merito di aver creduto in questi ragazzi e di averli fatti crescere".