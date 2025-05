Tutto come sperato. L'Inter ritrova giocatori nel momento clou della stagione, quando ne ha più bisogno. Ottime notizie per Inzaghi da Appiano Gentile: ad eccezione di Lautaro, contro la Lazio, il tecnico nerazzurro potrà riabbracciare Pavard, Frattesi e Mkhitaryan.

Lo conferma la Gazzetta dello Sport: tutti e tre ieri hanno proseguito con un lavoro differenziato rispetto ai compagni, ma già per l’allenamento di oggi sono attesi a un rientro in gruppo almeno parziale, propedeutico al ritorno definitivo a pieno regime. Questo significa che, a meno di contrattempi, tutti saranno convocati per domenica.

Per Inzaghi una notizia eccellente sia per la corsa scudetto che in vista della finale di Monaco di Baviera con il Psg, quando certamente riavrà anche il capitano. L'obiettivo, adesso, è anche quello di portare tutti alla migliore condizione possibile per questo finale di stagione nel quale i nerazzurri si giocano tutto. In particolare Pavard, assente dallo scorso 27 aprile. Lautaro, invece, sta seguendo un programma personalizzato e nessuno intende rischiare: i tempi saranno rispettati e il Toro sarà pronto per Como, una sorta di 'tagliando' prima del Psg.