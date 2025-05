La testata News.Superscommesse.it ha intervistato l'ex calciatore e oggi allenatore Carmine Gautieri, reduce dall'esperienza al Taranto, che ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter, separate da un solo punto al vertice della classifica.



Il pareggio contro il Genoa ha frenato la fuga del Napoli, cosa ne pensi della volata scudetto tra gli azzurri e l'Inter?

"Indipendentemente dal pareggio contro il Genoa, il Napoli ha ancora un margine di vantaggio da non sottovalutare. Un punto in più rispetto all'Inter, a due giornate dalla fine, può avere un peso specifico determinante. Ovviamente, gli azzurri non possono sbagliare, l'obiettivo deve essere quello di fare bottino pieno nelle ultime due uscite stagionali. Dall'altra parte, infatti, c'è un Inter che non muore mai, bisogna non abbassare la guardia. Un passo falso potrebbe essere fatale e favorire il sorpasso dei nerazzurri. Anche se gli azzurri non dovessero vincere il campionato, credo comunque che Conte abbia fatto un ottimo lavoro, bisogna solo fargli i complimenti".