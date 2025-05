Nel suo intervento a caldo, per Telelombardia, dopo la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia contro il Bologna, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, ha toccato anche il tema legato al nuovo stadio: "Se la proprietà (Redbird, ndr) ha interesse a fare uno stadio moderno, sicuro e accogliente, sono il primo, da uomo di Governo, a dire che ce n'è bisogno. Il Comune di Milano ha fatto perdere cinque anni per tornare al punto di partenza".