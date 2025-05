"Sono molto contento di essere tornato, ho passato un periodo difficile a causa del primo infortunio grave subito in carriera. Sono felice di poter tornare ad aiutare la squadra". Martin Satriano, attaccante del Lens in prestito dall'Inter, ha descritto così le emozioni per il suo rientro in squadra dopo aver superato il guaio al ginocchio che lo aveva tenuto ai box dallo scorso ottobre.

"E' stato difficile il processo di recupero, quando succedono queste cose la miglior cosa è rialzarsi e pensare a lavorare per tornare più forte di prima - ha aggiunto l'uruguaiano -. Non mi sento come prima, ovviamente, ora c'è l'ultima partita della stagione poi dovrà continuare a lavorare per presentarmi in ritiro quest'estate nella miglior maniere possibile".

Infine, Satriano ha fatto un bilancio sulla stagione del Lens: "E' stata un'annata complicata, tutta la squadra è stata competitiva. Ora finiamo la stagione con una vittoria e riprendiamo la prossima nella miglior maniera".