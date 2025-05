Riccardo Orsolini è stato intercettato da alcuni tifosi del Napoli alla stazione Termini, dove questa mattina il Bologna è ripartito per tornare a casa dopo la conquista della coppa Italia. "Ci farai vincere lo scudetto col tuo gol", hanno detto alcuni tifosi partenopei a Orsolini, in riferimento alla rete siglata nel recupero di Bologna-Inter in campionato. Le immagini sono state diffuse sui profili social di Sportitalia.

La squadra di Vincenzo Italiano è in partenza dalla stazione Termini per far rientro a #Bologna



️”Ci farai vincere lo scudetto col tuo gol”



Così alcuni tifosi del Napoli ringraziano Riccardo #Orsolini per la rete segnata contro l’Inter#Sportitalia pic.twitter.com/ZxVhqqBibo — Sportitalia (@tvdellosport) May 15, 2025