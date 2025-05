Sui quotidiani di oggi era presente la notizia di un calciatore dell'Udinese denunciato per violenza sessuale. Secondo il Messaggero Veneto, il nome sarebbe quello di Oumar Solet, difensore acquistato dai friulani a parametro zero lo scorso autunno e tesserato a partire dal mercato invernale.

Come si legge sul Messaggero Veneto, la Procura di Udine ha avviato l'indagine dopo la denuncia di una 32enne per una presunta aggressione al termine di una serata in un locale. La vicenda coinvolgerebbe anche due amici del calciatore.

Solet, arrivato in Friuli dopo aver rescisso col Salisburgo, è stato più volte accostato all'Inter in vista del mercato estivo.