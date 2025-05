La sfida per lo Scudetto tra Napoli e Inter lascerà spazio in estate a quella sul mercato. Secondo Tuttosport, infatti, i partenopei restano una forte pretendente per Davide Frattesi, che sogna la "sua" Roma ma potrebbe accettare a fatica un club che rischia di non fare la Champions League.

Frattesi piace a Conte, ma l'Inter non scenderà dalla richiesta di 40 milioni fatta già a gennaio a chi aveva chiesto informazioni. Potrebbe essere disposta a uno sconto soltanto nel caso in cui nelle contrattazioni dovesse essere inserito Giacomo Raspadori. Uno dei giocatori che arriveranno dal mercato estivo, infatti, è presumibilmente una seconda punta tecnica e abile a saltare l'uomo. L'azzurro, però, non vale meno di 25-30 milioni.