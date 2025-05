L'Inter si prepara ad affrontare il Paris Saint-Germain il prossimo 31 maggio nella finale di Champions League contro il Monaco. In un’intervista rilasciata a RMC, l’ex attaccante Marco Simone ha analizzato il match, mettendo in guardia il club parigino sulle potenzialità della squadra di Simone Inzaghi.

“L’Inter è una squadra moderna, ben organizzata e molto efficace nel suo sistema di gioco, il 3-5-2 - ha esordito -. Rispetto al PSG, credo abbia una marcia in più sul piano fisico. Giocatori come Mkhitaryan e Calhanoglu, pur essendo over 30, rappresentano il cuore pulsante del centrocampo nerazzurro. E poi c’è Barella, che nonostante la statura è un concentrato di energia e intensità"

Secondo Simone, il vero punto di forza dell’Inter è la profondità della rosa: “Non si tratta solo dei titolari. Anche chi entra dalla panchina riesce a mantenere alto il livello fisico e tattico della squadra. Da questo punto di vista, credo che l’Inter possa avere più armi a disposizione rispetto al PSG".

