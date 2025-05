Torna domani all'Humanitas di Rozzano l'appuntamento con Inter Medical Meeting, sesta edizione del convegno di medicina sportiva e non, che come ricorda oggi Tuttosport è aperto a dottori, fisiatri, fisioterapisti, preparatori atletici e ortopedici. Padrone di casa il dottor Piero Volpi, capo dello staff medico dell’Inter

Tra i presenti anche Antonio Pintus, ex preparatore atletico dell’Inter di Conte, oggi al Real Madrid, nonché l'ex medico della nazionale italiana Enrico Castellacci e il nutrizionista dell'Inter, Matteo Pincella.