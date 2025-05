Daniele Chiffi dirigerà Inter-Lazio, gara valida per la penultima giornata di Serie A, in programma domenica sera a San Siro (fischio d'inizio ore 20.45). il fischietto della sezione di Padova si avvarrà della collaborazione degli assistenti Meli e Alassio, con Marcenaro nelle vesti di quarto ufficiale. In collegamento dal centro VAR di Lissone ci sarà la coppia composta da Di Paolo e Guida.

In Parma-Napoli, l'altro scontro decisivo per lo scudetto, toccherà a Daniele Doveri, con Marini e Aureliano varisti.