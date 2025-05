La proprietà dell'Inter, secondo quanto rivelato da Sportitalia, non lesinerà sforzi economici anche di primo livello durante il calciomercato estivo dopo l'oculatezza utilizzata a livello di investimenti nelle ultime sessioni. La strategia, chiarita anche pubblicamente dai dirigenti negli ultimi mesi, prevede prima di tutto la conferma di Nicola Zalewski, che sarà riscattato dalla Roma, oltre all'ufficializzazione di Petar Sucic, che raggiungerà Simone Inzaghi in tempo per rimpolpare la rosa che disputerà il Mondiale per Club. Un torneo al quale potrebbe partecipare da neo nerazzurro anche Luis Henrique, sempre che la dirigenza di Viale della Liberazione riesca a limare la differenza economica con l'Olympique Marsiglia dopo aver già trovato l'accordo di massima con il giocatore.

