Ex centrocampista del Paris Saint-Germain dal 1991 al 1995, Valdo non può che sperare nel trionfo dei francesi nella finale di Champions League contro l'Inter: "Ovviamente spero nel PSG, penso che meriti di vincere per tutto quello che ha fatto", ha dichiarato a Sportitalia.it. Prima di elencare le insidie che i nerazzurri possono presentare nell'ultimo atto della competizione in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera: "Per me l'Inter è una grande squadra, dura da battere. Mi piace molto Barella, così come considero pericolosissimi Lautaro e Thuram".

Insidie che il PSG può evitare giocando da squadra, avendo scelto quella strada dopo aver rinunciato a tutte le sue 'stelle': "Il PSG oggi non dipende solo da un giocatore come in passato poteva essere con Mbappé, Neymar o Messi. Ci sono tanti giocatori che fanno la differenza, a partire da Donnarumma, arrivando a Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Joao Neves e Dembélé. Quest'ultimo è fantastico, per me è il favorito per vincere il Pallone d'Oro dopo la super Champions disputata".