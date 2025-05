Festival del gol in casa Inter, dove partecipano proprio tutti. Erano rimasti in tre a non aver mai segnato in stagione tra campionato e coppe, ma nell'ultima settimana proprio loro tre sono andati a segno. Prima Asllani col Verona dal dischetto (e domenica scorsa remake col Torino), poi Acerbi in Champions e, infine, Zalewski in campionato.

Come sottolinea il Corsport, ora il totale fa 21: ventuno marcatori diversi in stagione tra tutte le competizioni (19 in Serie A dove mancano solo Pavard e Acerbi) .

"Nonostante il calendario fittissimo fin dallo scorso agosto, quella interista si è rivelata una macchina da gol in ogni torneo, in grado di mettere assieme 110 reti in 56 match con una media di quasi 2 gol a partita (1,96 per l’esattezza) - si legge -. E sono già quattro i giocatori che sono andati in doppia cifra, con il solito Lautaro alla guida (22 reti) seguito da Thuram, Calhanoglu e Dumfries rispettivamente a 18, 11 e 10. Subito dopo ci sono due riserve, Frattesi e Arnautovic a quota 7, che confermano la capacità di coinvolgere pienamente anche i non titolari quando c’è da far male agli avversari".

Segnano tutti: centrali, braccetti, esterni, mediani e punte. Ed è record.