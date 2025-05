Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, ha parlato così anche della lotta Scudetto in Serie A: "È evidente che ci sia rammarico per il pari di domenica - ha esordito l'ex ct azzurro -. Una volta in vantaggio 2-1 si doveva portare a casa la vittoria ma nel Calcio succede anche questo. I giocatori del Napoli devono essere convinti di essere primi in classifica meritatamente, e ripetersi che il primato è arrivato grazie spesso ad ottime prestazioni in campo ed ora devono andare a Parma per confermare tutto ciò che hanno seminato per tutto l’anno. Non sarà facile perché il Parma si gioca la salvezza ma anche l’Inter, con la Lazio, avrà una gara complicata".

"Il motivo tattico del match vedrà il Napoli fare la partita mentre il Parma aspetterà e poi ripartirà in contropiede. Tutte queste sono comunque considerazioni astratte. Oggi come oggi, a questo punto del campionato, conta ciò che hai dentro, gli stimoli, il cuore che batte e la serenità con cui vai in campo.

Tutti aspetti che hanno un peso specifico superiore rispetto alle dinamiche tecnico-tattiche. Il lavoro fatto quest’anno dal Napoli è stato straordinario. Si è ricostruita una squadra nella mente, nelle motivazioni oltre che nella rosa. Il Napoli deve andarsi a prendere questo Scudetto per tutto il lavoro di ricostruzione che c’è stato".