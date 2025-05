Scudetto al fotofinish. Erano in tanti a prevederlo e così sarà. L'inaspettato pari interno del Napoli con il Genoa ha clamorosamente rilanciato l'Inter nella corsa tricolore. E ora le due squadre sono distanti appena un punto a due turni dalla conclusione del campionato.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, nel campionato italiano, da quando la vittoria vale tre punti, è la quarta volta che due squadre si trovano quasi affiancate a 180 minuti dalla fine. In due precedenti su tre ha avuto la meglio l’inseguitore, il che depone a favore dell’Inter. In compenso Conte, coinvolto in due di questi casi, sia da giocatore sia da allenatore, sia primo sia secondo, ha sempre avuto la meglio.

Il primo esempio rimanda al 2012: Juve 78 punti, Milan 77. Conte esulta alla 37^ vincendo col Cagliari a Trieste e approfittando del ko del Milan nel derby con l'Inter.

Nel 2002, invece, ancora la Juve trionfa andando a scavalcare l'Inter nel famoso 5 maggio. Nerazzurri che finiscono addirittura al terzo posto, superati pure dalla Roma.

Andando più indietro, altro sorpasso alla penultima curva. Il Milan insegue la Lazio: 65 e 64 punti. I rossoneri travolgono l'Empoli 4-0, mentre i biancocelesti non vanno oltre l'1-1 a Firenze. Battendo il Perugia all'ultima giornata, Zaccheroni si laurea campione d'Italia.