Il calcio spagnolo, da diversi mesi, vive una situazione di caos continuo; ma ora, la mancata chiarezza in merito alla designazione delle sedi del Mondiale 2030, quello del centenario, potrebbe costare molto caro alla RFEF. Come riportato da Marca, le città elencate nel progetto non possono essere considerate sedi definitive, a causa della confusione che circonda gli eventi di San Sebastián e Vigo: nelle prossime settimane, la FIFA indagherà a fondo cercando di capire cosa stia succedendo e soprattutto valutando con criteri oggettivi le condizioni di ogni stadio e di ogni città.

Ad allarmare ulteriormente la FIFA è stata la fuga di notizie sulla possibile rinuncia dell'Atletico Madrid alla concessione del Metropolitano per i Mondiali: lo stadio biancorosso era uno degli stadi simbolo della candidatura, e non si capisce perché sia ​​stato improvvisamente escluso dalla lista, come è stato riportato. Un problema di poco conto se paragonato alla mancanza di criteri utilizzati per valutare chi aspira a ospitare l'evento. Non si parla di corruzione, ma piuttosto di abuso della designazione, cosa che richiede una verifica di tutto quanto accaduto e una spiegazione delle condizioni di valutazione applicate. Sulla base di questa revisione, verranno prese delle misure , di competenza esclusiva della FIFA, e se necessario, le sedi verranno cambiate e ad altri verrà consentito l'ingresso nella lista.