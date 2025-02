In un passaggio dell'intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, Alessandro Calori si è decisamente sbilanciato sull'avvenire sportivo di Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter che allo Spezia si sta consacrando nel calcio professionistico al secondo anno di Serie B: "Lo Spezia si è rinforzato molto a gennaio, e avevano già in organico Pio Esposito, che è il futuro della Nazionale - le parole dell'ex difensore del Perugia -. Il Sassuolo è una fuoriserie. Pisa e Spezia se la giocano per il secondo posto. Poi c’è il vuoto. Il Palermo deve ancora trovare la giusta quadratura. Ma ancora c’è margine per potersela giocare nei playoff".