L'ex difensore di Perugia e Udinese Alessandro Calori, intervistato a margine della IV edizione di the Coach Experience alla Fiera di Rimini, ha parlato a Tutto Mercato Web della finale di Champions League: "Ci sono tante aspettative. In una partita secca può succedere di tutto, speriamo per noi italiani che sia la volta buona. L'Inter, almeno potenzialmente, ha giocatori che possono fare bene, anche se il City ha un valore assoluto. Sarà una bella sfida".