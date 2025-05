In attesa di capire come andrà a finire la stagione con l'Inter, sabato prossimo impegnata nella finale di Champions League contro il PSG, Carlos Augusto può gioire per il ritorno tra i convocati della Nazionale brasiliana. Il laterale nerazzurro, infatti, è stato inserito nella prima lista compilata dal neo ct della Seleçao, Carlo Ancelotti, in vista delle partite contro Ecuador e Paraguay, valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Le due sfide sono in programma venerdì 6 e mercoledì 11 giugno, quest'ultima in calendario esattamente una settimana prima dell'esordio al Mondiale per Club dei nerazzurri contro il Monterrey.

TIME CONVOCADO! 🇧🇷



O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (26) a lista dos convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/oYWYg7R8mh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 26, 2025