Sky Sport ha raccolto anche il parere di Kristjan Asllani in questo ricco Media Day dell'Inter in vista della finale di Champions League. Questo il pensiero del centrocampista nerazzurro:

Raccontaci come si fa questo salto di qualità tra una delusione forte come quella del campionato e doversi tuffare in questa finale straordinaria?

"Non voglio essere bugiardo, c'è ancora grande rammarico per lo Scudetto perso perché era un nostro obiettivo da inizio il calcio. Sappiamo com'è il calcio, abbiamo ora questa grandissima gara da preparare; da oggi ripartiremo a lavorare e studiare l'avversario. Però siamo contenti di essere arrivati sin qui. Questa è una Coppa molto competitiva, è difficile arrivare in fondo. L'abbiamo persa già due anni fa, dobbiamo entrare in campo con la determinazione e la cattiveria giusta per portarte a casa questa coppa".

L'Inter ha l'obbligo di arrivare sempre in fondo però avete giocato tantissime partite. Come si deve coniugare lo sforzo fisico con la necessità di resettare mentalmente? Quanta forza ci vuole per trovare tutto questo in una gara senza appello?

"Diciamo che se abbiamo giocato tante partite vuol dire che è stato fatto un grande lavoro. Siamo arrivati in fondo a tutto tranne che in Coppa Italia, sicuramente non dobbiamo pensare che ci sia stanchezza e nessuno pensa questo. In una partita del genere devi essere libero di testa perché non capita tutti i giorni. Abbiamo una cosa da fare, vincere questa Coppa perché penso che ce lo meritiamo tutti, dai magazzinieri ai giocatori".

Quest'anno avete battuto grandi avversari, arrivate con una consapevolezza diversa a questa finale? Vi sentite alla pari o più forti del PSG?

"Sicuramente ci sentiamo una squadra forte, eliminare Bayern Monaco e Barcellona era una cosa difficile e anche impossibile da pensare. Però sappiamo di aver fatto un bel percorso, subendo pochi gol, siamo contenti. Dobbiamo goderci questa cosa, ora abbiamo questi 4-5 giorni per preparare la partita".

Inzaghi non ha mai lasciato indietro nessuno, ultimamente hai anche segnato dei gol. Quanta forza mentale ti dà sapere che se avrai spazio potrai sfruttarlo al massimo?

"Quando giochi in una squadra così, con tante partite, devi sempre farti trovare pronto. Poi ci sono partite dove fai male, però sono contento di avere questi giocatori al mio fianco. Questo è un gruppo di ragazzi incredibile, e non lo dico perché ci sono le telecamere; devo giocare per i miei compagni qualunque sia lo spazio che avrò, per tutto quello che hanno fatto per me in questi anni".

Hai un fioretto in caso di vittoria?

"Non penso a queste cose, giochiamo questa partita. Pensiamo a portare a casa quello che vogliamo".