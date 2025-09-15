Sarà l'inglese Michael Oliver ad arbitrare la sfida tra Ajax e Inter in programma mercoledì sera alle 21 per l'esordio stagionale dei nerazzurri in Champions League. Assistenti arbitrali gli inglesi Stuart Burt e James Mainwaring, quarto uomo l'inglese Sam Barrott.

Il VAR sarà l'australiano Jarred Gillet assistito come collaboratore da Michael Salisbury, sempre dall'Inghilterra.