L'Inter ha letteralmente divorato il Como nei primi 17 minuti, senza concedere ai lariani la minima possibilità di rendersi pericolosi in fase offensiva. Una prova molto convincente dei nerazzurri, che hanno aggredito e hanno attaccato con grande padronanza esecutiva. Ma la prova è stata complementare perché a inizio ripresa, quando la squadra di Fabregas ha provato a rendersi insidiosa, l'Inter ha mostrato ottime letture nelle posizioni. La pensa così anche Stefano Borghi, che a Sky ha commentato così la vittoria del Biscione: "Prestazione strepitosa dell'Inter, nel primo tempo è stata perfetta. Poi nella ripresa si è visto il cinismo della grande squadra, visto che il 2-0 è arrivato proprio quando il Como spingeva. Il 4-0 va addirittura stretto, ho la sensazione che l'Inter abbia sentito molto questa partita, visto che è arrivata in mezzo a tante chiacchiere sulla squadra".