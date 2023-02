Col Porto serve la vera Inter, non bisognerà concedere nulla.

"Sì, è un’opportunità che vogliamo a tutti i costi. Bisogna essere consapevoli della loro forza e della nostra, bisognerà essere equilibrati in entrambe le fasi. Ogni tanto siamo propensi ad andare tutti in attacco per far gol: questa è la troppa generosità. A volte è un pregio come con l’Udinese, ma a volte rischi di prendere le imbarcate perché potevamo essere anche 2-1 per loro con Success. Bisogna essere equilibrati. Sappiamo che è una partita che va sui dettagli e che questi fanno la differenza".

Nel tuo futuro speri ci sia ancora l’Inter?

"Sì, però vediamo domani. Del futuro parleranno gli altri, come sempre successo a me io penso al campo e poi quello che dovrà succedere succede. Io son contento qua, il gruppo è fantastico e mi trovo benissimo, però il mio futuro è domani. Quello che succede non dipende solo da me. Anzi, non dipende da me assolutamente".