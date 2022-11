Beppe Accardi, ex giocatore e attualmente procuratore sportivo, ha parlato del momento del calcio italiano, soprattutto a livello sistemico: “Non è vero che i giovani stranieri costano meno. Gavi e Pedri quanto costano? Ma pensate che un giocatore che sale dalla C alla A chiederebbe gli stessi soldi di questi due? Ci vuole solo coraggio con i giovani. Ricordatevi la storia di Raspadori e di com’è sbocciato con il Sassuolo. Si fanno male gli attaccanti, viene messo in campo e diventa quello che è della questione giovani in Italia.