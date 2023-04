Maniavantismo, scaramanzia o convinzione concreta? Diego Abatantuono, noto tifoso milanista, intervistato da Il Giornale ritiene l'Inter favorita nella semifinale di Champions League in programma a maggio: "Il Milan ha vinto sette Coppe dei campioni, 14 semifinali... non è una novità. Ha vinto tanto, è un'abitudine, diciamo piuttosto che è stata una coincidenza strana che per un periodo non sia stata ai vertici. Adesso è sempre una soddisfazione fare una semifinale e farla con i cugini è ancora meglio. Anche se partiamo sfavoriti: l'Inter è più forte. Nettamente. Ha una rosa più completa. A parte l'allenatore... Il nostro è tra i più forti, ci godremo la semifinale e poi la finale che sarà Inter-Real Madrid o Manchester City. E la finale la vedrò con gli amici interisti".

L'attore si pronuncia anche sulla questione San Siro: "Diciamo che non è ben chiaro quello che si può fare o quello che non si può fare, se si può ristrutturare. Ma non è una questione di nostalgia, mi risulta che ci sarebbero anche problemi di inquinamento. E poi farei ben i conti su dove andarlo a fare perché nel fare grandi opere ci siano interessi contrastanti. Ad esempio lasciarlo dove è adesso potrebbe anche salvare dalla speculazione la zona delle scuderie con ippodromi che sono una sorta di monumento nazionale da valorizzare. Fosse per me rifarei San Siro e pianterei 10mila alberi intorno e anche su in alto, all'ultimo anello, proprio in cima, per dare l'immagine più verde possibile di Milano. Sa come hanno fatto a Roma al Foro Italico dove giocano gli Internazionali di tennis? Hanno reso straordinari questi monumenti arricchendoli con tante statue. Il monumento di oggi è l'albero. Io pianterei un albero come fossero guglie. E sono tutte cose fattibili, di grande respiro e significato. Sarebbe un'immagine straordinaria vedere uno stadio tutto verde, un po' come il bosco verticale".