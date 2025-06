Esordio vincente per i sudafricani del Mamelodi Sundowns al Mondiale per Club. A Orlando, Florida, si impongono infatti 1-0 contro i sudcoreani dell'Ulsan. Decisiva la rete al 36' di Iqraam Rayners, a coronamento di una prestazione positiva che spinge gli africani in vetta al Gruppo F con 3 punti, davanti a Borussia Dortmund e Fluminense.