Sempre a proposito di mercato, il Corriere dello Sport approfondisce anche la situazione di Francesco Pio Esposito e Aleksandar Stankovic.

Quest’ultimo, con il controriscatto appena esercitato, è rientrato da Lucerna. "Nell’ultimo campionato è stato il miglior giocatore della squadra e inserito nella squadra ideale del torneo svizzero - si legge -. È un classe 2005 come Pio e anche lui ha già giocato agli ordini di Chivu. Per entrambi, evidentemente, c’è la possibilità di andare in prestito. Ma non va nemmeno escluso che possano rimanere almeno fino a gennaio. Anche perché, essendo prodotti del vivaio, potrebbero essere inseriti nella lista Uefa senza togliere il posto a nessuno".

La decisione arriverà dopo il Mondiale e peserà non poco il parere proprio di Chivu.