Kristjan Asllani è uno dei giocatori nerazzurri che si presenta nella mixed zone della Lumen Field di Seattle per commentare il successo dell'Inter contro l'Urawa Reds: ""Siamo andati un po' in difficoltà dopo il gol subito però loro però ko sono difesi molto bene, erano molto bassi e avevamo difficoltà a trovare giocatori tra le linee. Poi nel secondo tempo siamo passati di nuovo a tre a centrocampo e forse abbiamo fatto meglio: loro si sono abbassati di più ma siamo stati bravi a vincere, era davvero importante".

"Dobbiamo migliorare perché una squadra come la nostra non deve subire gol e ne abbiamo subiti due in due partite dopo pochi minuti. Sicuramente dobbiamo rivedere gli errori fatti e crescere tutti insieme. Forma atletica? Tutte le squadre sono stanche, però questo non ci interessa. Dobbiamo dare e fare molto di più perché ci aspettano grandi cose. Non ci sono difficoltà, abbiamo lavorato troppo poco, siamo stati pochi giorni insieme e mancano tanti giocatori. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, ma come ho detto prima loro erano bassi ed era difficile imbucarli, nel secondo tempo siamo stati molto più bravi. Volevamo vincere, con una sconfitta oggi eravamo forse fuori. Siamo contenti dei tre punti"