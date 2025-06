Vittoria di carattere, come si dice in questi casi. L'Inter rimonta l'Urawa e conquista i tre punti con i gol di Lautaro e Carboni nel finale. "Rispetto al debutto contro il Monterrey, non ci sono stati miglioramenti. Anzi, la manovra è stata ancora più involuta. E a nulla è servito il cambio di modulo iniziale - sottolinea il Corsport -. Semmai, il 3-4-2-1, con Sebastiano Esposito e Zalewski, ha tolto ulteriori certezze ai nerazzurri. Male pure Luis Henrique, al debutto dall’inizio, a cui è riuscito soltanto un dribbling… Chiaro che le assenze - 8 indisponibili, tra cui Pavard, bloccato dalla solita caviglia ammaccata - limitino le possibilità di scelta di Chivu, ma la realtà è che probabilmente servirebbe un elettroshock per scuotere un gruppo consumato dalla fatica".

Insomma, ok solo il risultato. Per il resto c'è tanto da lavorare.