Match tutto sommato tranquillo a livello arbitrale quello tra Inter e Urawa Red Diamonds.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, a Seattle una partita priva di episodi dubbi, gestita con serenità dall’arbitro Dahane Beida della Mauritania. Giuste le ammonizioni per il portiere Nishikawa (giallo al 61' dopo le continue perdite di tempo), per Sekine al 67’ e per Thiago Santana all’80’ (entrambi colpevoli di interventi fallosi su Carlos Augusto).