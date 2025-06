Nel tour di interviste rilasciate alle tv, Cristian Chivu si sofferma anche davanti alle telecamere di Inter TV per un'analisi della prestazione della sua squadra contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.

La prima vittoria sulla panchina dell'Inter che sensazioni lascia?

"Io di vittorie nell'Inter ne ho fatte quindi per me è la prova dei ragazzi, quello che hanno messo in campo. Quello che hanno cercato di fare dalla prima partita con il Monterrey e poi hanno proseguito anche in questa, nonostante le difficoltà di affrontare due squadre che difendevano molto basse. Non è mai semplice affrontare un gioco basso quando la lucidità mentale e fisica non è ancora al 100%. Però abbiamo provato in tutti modi: a me fa piacere l'atteggiamento, la prova di carattere, cercando sempre di aggiungere qualcosina per portare a casa la partita. Mi fa piacere soprattutto dopo queste settimane non facili per loro, per quello che era accaduto. Portare a casa una nuova vittoria che dà tanto dal punto di vista mentale".

Nella ripresa l'ha cambiata con le sostituzioni.

"Nel gruppo c'è un mix di gioventù e di esperienza. Bisogna capire che c'è bisogno di tutto: di energia fresca, di esperienza, anche di un po' di malizia a volte. Il loro comportamento e la oro voglia di portare a casa la partita mi hanno fatto piacere perché non era semplice gestire dal punto di vista emozionale l'1-0 sotto e andare a riprenderla quasi alla fine".

Lautaro segna e trascina, Carboni al suo primo gol.

"Il Capitano è sempre il solito competitivo Ha una voglia matta di vincere, di aiutare compagni e squadra. Per quanto riguarda Valentin sono felice, lo conosco da bambino: sono stato io a portarlo sotto età in Primavera. Ancora di più vederlo sorridere dopo otto mesi dall'infortunio al crociato. Era la sua prima partita dopo l'infortunio e averla chiusa così mi rende veramente felice".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!