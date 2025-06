Voti deludenti come la prestazione quelli di Tuttosport per i nerazzurri protagonisti ieri del successo faticoso per 2-1 sull'Urawa Reds.

Sommer 6 Vede i giocatori dell’Urawa due volte: sul gol (e non può nulla) e al 94', deviando in angolo un cross.

Darmian 5.5 La deviazione sullo 0-1 è sfortunata, ma decisiva.

De Vrij 6 Non ha nessuno da marcare, fa girare la palla.

Carlos Augusto 5.5 Morbido nel contrastare Kaneko in occasione del gol dei giapponesi, impreciso quando attacca.

Luis Henrique 5 Parte con buon piglio, ma lo esaurisce in fretta. Non segue in diagonale Watanabe sul gol, nell’uno contro uno non sfonda mai. Da rivedere. Sucic (40’ st) 6 Dal suo tiro sporco nasce il 2-1 di Carboni.

Barella 6.5 A volte pasticcia, però si dà da fare, questo è innegabile. Suo l’angolo dell’1-1.

Asllani 5.5 Bello il cross per la testa di Lautaro (traversa), ma è l’unico guizzo. Carboni (27’ st) 7 Non giocava da ottobre, entra con personalità. Prova troppo la giocata personale, ma alla trova il gol vittoria col piede... sbagliato, il destro.

Dimarco 4.5 Vacanze dove siete? Altro errore, altro gol subito (non è l’unico colpevole, è vero, ma parte tutto da lui). Bastoni (27’ st) 6 Con lui, la manovra migliora, i cross più precisi sono suoi.

S. Esposito 5 Sembra quello degli ultimi mesi all’Empoli: non incide. F. Esposito (1’ st) 6 Debutto ufficiale, meglio del fratello. Cercato tanto di testa, non trova la deviazione vincente.

Zalewski 6 Co-protagonista in negativo nel tentativo di frenare Kaneko, è comunque con Barella il più attivo nel primo tempo. Sostituito un po’ a sorpresa. Mkhitaryan (1’ st) 6 Col suo ingresso cresce la circolazione di palla. Spreca una chance per l'1-1.

Lautaro 7 L’Inter è lui: traversa nel primo tempo e gol in rovesciata per il pari. Nel 3-4-2-1 fa più fatica, ma che lavoro spalle alla porta.

All. Chivu 5.5 Il gol subito stravolge la partita, è vero, perché i giapponesi si arroccano in difesa. Però l’Inter è lenta, leziosa e il 3-4-2-1 non convince. Nella ripresa torna al 3-5-2 e la situazione migliora: un po’...