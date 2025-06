"Abbiamo vinto, siamo felici. Dobbiamo migliorare, ma alla fine ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo ottenuto la vittoria". Così Henrikh Mkhitaryan ha commentato la vittoria ottenuta l'Urawa Reds ai canali della FIFA a margine del 2-1 ottenuto in rimonta.

Oggi si è vista la vera natura dell'Inter che ha lottato fino alla fine.

"Dobbiamo lottare fino alla fine per inseguire i nostri sogni. Vogliamo andare avanti il più possibile ed è quello che stiamo cercando di fare".

Cosa vi ha detto Chivu?

"Ci ha detto di lottare fino alla fine e di credere nelle nostre abilità. Siamo una buona squadra con giocatori di qualità e dobbiamo dimostrarlo ad ogni gara. Oggi lo abbiamo fatto".

Sul lavoro da fare con il nuovo allenatore:

"Abbiamo bisogno di tempo, non è facile fare immediatamente quello che ci chiede ma ci alleniamo duramente ogni giorno e lo ascoltiamo per capire la sua filosofia. Penso che giorno dopo giorno miglioreremo. Bisogna lavorare sulle occasioni. Abbiamo avuto il possesso senza però creare molto, sarà uno dei punti su cui lavorare nelle prossime settimane. Sappiamo di non essere al nostro massimo e quindi dobbiamo lavorare. Saremo felici di farlo”.

Sulla condizione fisica dopo la lunga stagione:

"Siamo stanchi mentalmente e fisicamente ma questo torneo ci sta dando un nuovo slancio per avere più freschezza ed essere focalizzati con la mente per provare ad andare più avanti possibile perché è un torneo nuovo e vogliamo andare avanti e ovviamente dobbiamo fare meglio nelle prossime partite”.

