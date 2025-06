Gara durissima quella giocata ieri sera dall’Inter contro l’Urawa Red Diamonds nel secondo turno del Girone E del Mondiale per Club. Ma la squadra di Cristian Chivu riesce alla fine a portare a casa con sacrificio tre punti che la lanciano con ottimismo all’ultima sfida della prima fase contro il River Plate. Al termine della gara, Alessandro Bastoni si è fermato ai microfoni di SportMediaset esprimendosi cosi: "Gara durissima? Sì, lo abbiamo visto anche nella prima partita: costruiamo tanto, facciamo tanta mole di gioco, poi in vantaggio vanno gli altri. È un trend che dobbiamo cambiare perché come ci si abitua a vincere ci si abitua a non vincere quindi è una cosa che dobbiamo assolutamente cambiare. Siamo stati bravi perché non era facile, dopo il gol subito si sono chiusi tutti all'interno della loro area abbiamo avuto occasioni ma non siamo riusciti a sbloccarla. Poi c'è stato grande spirito che è quello che ci era mancato un po' in questo periodo, quindi sono orgoglioso dei ragazzi".

Manca qualcosina in fase di finalizzazione rispetto al più recente passato?

"In questo momento forse sicuramente non siamo neanche fortunatissimi con gli episodi. Lauti ha preso una traversa e se fai gol nel primo tempo poi cambia la partita. Poi abbiamo affrontato due squadre che si chiudevano in 11 dietro la linea della palla, non è facile però per il momento ci prendiamo i tre punti e poi penseremo al River".

A proposito di River, squadra tatticamente diversa. Questo vi può dare la possibilità di giocare meglio come sapete fare?

"Sicuramente ha uno stile di gioco magari più europeo al quale siamo più abituati e con più spazio forse le nostre caratteristiche escono meglio. Detto ciò sarà una sfida molto dura, conosciamo lo loro spirito argentino come il River, ma siamo qui per fare grandi cose".

Chivu ha battuto forte sul discorso della mente, l’avete un po’ sgombrata?

"Non del tutto. Perché non è una cosa che passa dall'oggi al domani, resterà probabilmente per sempre nella nostra mente. Però siamo fatti per andare avanti, per ricominciare, per portare a nuovi successi questa maglia ed è quello che proveremo a fare".