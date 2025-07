Accordo ad un passo tra Genoa e Inter per Valentin Carboni. Ad annunciarlo è Matteo Moretto che nel punto di mercato sull'Inter ha parlato di fumata bianca in arrivo. La trattativa tra i due club è molto avanzata e l'attaccante argentino si trasferirà nel capoluogo ligure a titolo temporaneo. Si lavora per un prestito secco.

Secondo quanto spiegato da Moretto raggiunto un accordo anche sui bonus legati alle partite che il calciatore disputerà col Grifone durante la stagione. Sono previsti contatti nei prossimi giorni per chiudere e arrivare alle firme.