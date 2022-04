E‘ Livio Marinelli della sezione di Tivoli l’arbitro di Inter-Hellas Verona. Al VAR c’è Aureliano con Cecconi come assistente. Marinelli ha optato per un metro di giudizio all’inglese, lasciando correre su contrasti di lieve entità. Il tabellino della gara vede solo due cartellini gialli per la squadra di casa.

5' - Corretto il fischio del direttore di gara per un netto fallo di Ceccherini su Correa. Il difensore stende l’argentino concedendo un buon calcio di punizione che non verrà sfruttato da Calhanoglu.

21' - Dopo una serie di duelli a centrocampo, l’arbitro punisce Calhanoglu. Anche qui la decisione è giusta poiché il turco sgambetta Caprari.



37' - Contratto tra Barella e Faraoni al limite dell’area di rigore. Il contatto sembra avvenire sulla linea. Marinelli è vicino e lascia proseguire. Il VAR non interviene. Sarebbe stato comunque da verificare, tuttavia il nerazzurro sembra essere in anticipo.